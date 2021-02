Apple M1 Mac doelwit van malware - Apparata

De M1 Mac van het Amerikaanse techbedrijf Apple is onder vuur genomen met malware.

Zodra er een nieuw product op de markt is wekt dit alleen de interesse van kopers, maar ook van criminelen. Daar is de M1 chipset van Apple geen uitzondering op. Het Amerikaanse techbedrijf is bezig met een transitie van de Intel chipsets naar de eigen M1 chip. Nu blijkt dat de Apple M1 Mac last heeft van kwaadwillenden die malware plaatsen.

Het nieuws kwam aan het licht dankzij beveiligingsonderzoeker Patrick Wardle. Hij kwam een malafide app op het spoor dat specifieke is ontworpen voor de M1 van Apple. Het gaat hier om een extensie die je installeert via Safari en heet GoSearch22. De malware bestond al voor de Intel x86 processoren, maar is nu ook aangepast voor de Apple M1 Mac.

De malware doet precies wat je verwacht. De app verzamelt data van de gebruikers en plant vervelende advertenties waar je helemaal niet op zit te wachten. Pas dus op met het intstalleren van apps, ook als dit extensies voor je browser zijn. Malware is officieel gearriveerd op de Apple M1 en daarmee is het ook oppassen geblazen als je bijvoorbeeld een gloednieuwe MacBook hebt gekocht.