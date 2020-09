Apple maakt uitzondering voor Xbox App op iPhone - Apparata

De nieuwe Xbox App maakt het super gemakkelijk om games naar je iPhone te streamen en daar maakt Apple nu een uitzondering voor.

In aanloop naar de release van de Xbox Series X komt Microsoft met een hele hoop toffe secundaire producten. Bijvoorbeeld de razend populaire Xbox Game Pass en de reeds aangekondigde Xbox App. Maar Apple staat erom bekend moeilijk te doen met dingen als streaming naar iPhone, dus je hebt niks aan die services, toch? Nou jawel, in het geval van de Xbox App, is er hoop!

Apple gedoogt Xbox App voor iPhone

Microsoft’s gloednieuwe service Xbox App maakt het onder andere mogelijk om games vanaf je console naar bijvoorbeeld je iPhone te streamen. Dit systeem lijkt heel erg op het PS4 Remote Play principe en is niet meer dan een mirror van je eigen console naar je smartphone. Maar als het om Apple gaat, dan is het altijd een beetje afwachten hoe ze op ogenschijnlijk simpele concepten reageren. Eerder mochten Microsoft’s xCloud en Google Stadia namelijk alleen via een absurde omweg gebruikt worden.

Maar goed nieuws voor Xbox-fans met een iPhone. Volgens Microsoft is Apple namelijk al bezig met het keuren van de iPhone iOS-versie van de Xbox App. En dat is volgens TheVerge niet meer dan logisch. In de App Store richtlijnen staat namelijk redelijk nadrukkelijk dat een service als de Xbox App gewoon moet kunnen.

In het geval van Remote Desktop Clients:

(a) Moet de app verbonden zijn met een apparaat van de gebruiker zelf, in de vorm van een computer of toegewijde gaming console. (…)

(b) Alle software en services die op de client te zien zijn, worden volledig uitgevoerd door het host apparaat, gerenderd door het host apparaat. (…)

Anders krijgt PlayStation voorrang

Dat is behoorlijk eenduidig, zeker gezien het feit dat Sony met de PlayStation Remote Play App eigenlijk precies hetzelfde doet. Maar ja Apple wil nog eens jojoën met de regels en ze naar lieve lust aanpassen als ze dat willen. In dit geval zou het daarentegen overduidelijk een voorkeursbehandeling voor PlayStation laten zien.

Kortom, naar alle waarschijnlijkheid kun je dus alle games vanaf je Xbox console streamen naar je smartphone, waaronder ook je iPhone.