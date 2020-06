Apple MacOS Big Sur gooit het roer volledig om

Tijdens het WWDC 2020 kondigt Apple MacOS Big Sur aan. Gigantische veranderingen en een gloednieuwe processor. Dag Intel!

Apple kondigt naast iOS 14 ook de nieuwste versie van MacOS aan. De presentatie begint met een middelvinger naar alle concurrenten. Volgens Apple kopieert de concurrentie de manier waarop ze hun OS een naam geven. Maar na redelijk ‘gewone’ namen zoals Lion, Mavericks en Mojave wil Apple nu een niet kopieerbare naam introduceren. En dat werd Apple MacOS Big Sur. Maar een grotere verrassing komt daarna: Apple stapt over van Intel processoren naar hun eigen Apple Silicon SoC’s!

Apple Silicon

Zoals de geruchten al suggereerden, stapt Apple officieel van Intel af! Binnenkort komt het miljardenbedrijf met een eigen processor voor hun laptops en PC’s. De Apple Silicon processor is gebaseerd op de filosofieën achter de iPhone en iPad. De architectuur van de nieuwe chipset is dus schaalbaar.

Apple zal de eerste Mac’s met Silicon processor nog aankondigen, maar we weten dat de eerste PC met de nieuwe processor ergens eind dit jaar moet uitkomen. Daarna plant Apple de komende 2 jaar in voor de volledige overstap van Intel naar Apple Silicon. Het is niet bekend hoelang Mac’s met Intel processor nog ondersteund zullen worden.

Grootste veranderingen ooit voor MacOS

Verder introduceert de Mac-maker besturingssysteem MacOS Big Sur, naar eigen zeggen de grootste veranderingen ooit sinds de release van MacOS. En dat zie je direct. Praktisch alle icoontjes van alle apps zijn opnieuw ontworpen. Van de kalender tot de notes en van iWork tot de Finder-app.

Ook kun je voortaan veel gemakkelijker je ervaring customizen. Zoals bij iOS 14 krijg je in Big Sur meer controle over de Widgets op je bureaublad. Ook is er een verbeterde menubalk aan dat scherm toegevoegd die je kunt aanpassen. Wil je bijvoorbeeld gemakkelijk je laptop op ‘niet storen’ zetten, dan sleep je vanuit het menu het betreffende icoontje naar de quick access menubalk.

Safari

Tot slot komen er wat grote ‘nieuwe’ veranderingen naar Apple’s browser Safari. Naar eigen zeggen is Safari de snelste, meest gebruiksvriendelijke en privacy-bewuste browser ooit. Safari zou 50% sneller zijn dan Google Chrome en tevens beter voor de batterij.

Wel neemt Apple’s browser met de aankomende nieuwe versie een hoop features van Chrome over. Zo kun je straks veel gemakkelijker met meerdere tabbladen werken. Als er veel tabbladen open zijn, worden de balkjes nu kleiner. Daarnaast is er een icoontje aanwezig om duidelijker over te brengen wat je allemaal open hebt staan. Ook kun je op een tabblad klikken en die tab en alle tabs daar rechts van sluiten. Tot slot maakt Apple het voor ontwikkelaars mogelijk om bestaande extensies (voor andere browsers) nu gemakkelijk over te zetten naar Safari. Over het ‘kopiëren van ideeën’ gesproken.

Wat Safari wel goed doet, is het toevoegen van een aantal nieuwe privacy features. Zo kun je gemakkelijker checken hoe een specifieke website je volgt en wie of wat er meekijkt. Hetzelfde geldt voor extenies. Die kun je straks aanzetten voor specifieke sites en/of slechts tijdelijk toestaan.

MacOS Big Sur releasedatum

De publieke beta van MacOS Big Sur is volgende maand beschikbaar. Het OS komt vervolgens – zoals alle andere nieuwe besturingssystemen van Apple dit jaar – in de herfst van 2020 officieel uit.

Foto’s @Apple