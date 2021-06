Apple MacOS Monterey krijgt vooral één toffe nieuwe feature - Apparata

Het gloednieuwe Apple MacOS Monterey krijgt vooral features die we al kennen, maar de aandacht wordt gestolen door de universal control-functie.

Naast iOS 15 kondigt Apple tijdens WWDC 2021 ook het gloednieuwe MacOS Monterey aan. De opvolger van Big Sur krijgt enkele solide nieuwe features mee, eigenlijk allemaal met betrekking tot compatibiliteit met andere Apple-apparaten. Er is daarnaast één feature die de show steelt. Check hier wat er allemaal nieuw is aan MacOS Monterey.

Apple MacOS Monterey

Revolutionair Universal control

Apple gaat keihard van start door Universal control aan te kondigen. Vanaf MacOS Monterey (en iOS 15 / iPadOS 15) kunnen gebruikers één muis en toetsenbord gebruiken voor al hun apparaten. Live. Zonder speciale apps of applicaties.

Dat wil zeggen dat je bijvoorbeeld een iMac, MacBook Pro en iPad Pro naast elkaar kunt zetten. Vervolgens kun je de muis en toetsenbord naadloos voor alle verschillende devices gebruiken. Je swipet dan zelfs met je muis een bestand live van je MacBook naar je iPad. Hoe Apple dat voor elkaar heeft gekregen, weten we niet. Magie, zo lijkt het vooralsnog…

Safari krijgt ordening

Verder verbetert Apple nog Safari met wat tabblad-functies, mede om productiviteit vanaf MacOS Monterey te verbeteren. Zo kun je tabbladen voortaan in mappen opslaan. Het werkt exact hetzelfde als bladwijzers voor Windows, al verpakt Apple het geheel in een subtiel drop-down-menu. Wat Windows niet heeft, is live cross-device in een browser werken. Als je op de iPad een tabblad opent, bijvoorbeeld uit de tabblad-map, dan opent deze ook automatisch op je iMac.

Tot slot maakt Apple de tabbladbalk in de Safari-browser nog compacter en minder opvallend. De icoontjes zijn ronder en kleiner. Tabbladen zijn in een drop-down-menu verwerkt. De zoekbalk verandert daarnaast in de kleur van de website die je bezoekt, om zo nog verder in de site zelf weg te vallen.

AirPlay

De magie houdt daar eigenlijk ook wel op, aangezien Apple verdere grote functies voor MacOS Monterey kennelijk achterwege laat. Okay, AirPlay komt nog naar MacOS. Er zijn verder geen nieuwe functies of zo, gewoon dezelfde streaming-tool die je op alle andere devices hebt, maar dan voor Macs.

Kortom, MacOS Monterey is een relatief feature-arme nieuwe versie van Apple’s besturingssysteem. MacOS Monterey is vanaf het moment van schrijven als bèta voor ontwikkelaars beschikbaar. Er komt in juli een publieke bèta uit, terwijl de uiteindelijke release ergens in de herfst van 2021 zal plaatsvinden.

Beeldmateriaal via Apple