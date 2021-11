Apple mag officieel niet meer gierig doen in de App Store

Apple moet noodgedwongen een nieuw App Store-beleid voeren dat minder gierig is. Daar heeft het bedrijf geen manier omheen meer voor.

Na de enorm controversiële rechtszaak tussen Epic Games en Apple was het uiteindelijk duidelijk dat de twee allebei fout bezig waren. Epic Games mocht niet tegen de regels van de App Store ingaan en Apple mocht geen anti-concurrentiebeleid voeren. Beide bedrijven gingen natuurlijk in hoger beroep en Apple krijgt als eerste uitslag. ‘Niet zo gierig doen’ is tussen de regels door de conclusie.

Geforceerd Apple App Store beleid

De Amerikaanse rechter die uitspraak deed in de zaak is wederom pragmatisch; Apple dient zich gewoon aan de regels te houden, zo schrijft TechCrunch. De App Store-uitbater sprak zich uit tegen een nieuw beleid dat het moest voeren, waarbij Apple ontwikkelaars niet meer mag weerhouden van het plaatsen van externe links naar andere betaalplatformen.

Volgens Apple zou dit de consument en ontwikkelaars schaden. Daarom vroeg het bedrijf jaren uitstel aan voor de nieuwe regel. Maar rechter Gonzalez Rogers hoefde daar niets over te horen.

Het nieuwe App Store-beleid gaat daarom tegen de wil van Apple alsnog in december in. Apps mogen door de Fortnite-controverse voortaan gewoon weer links plaatsen waarmee de gebruiker via een extern platform kan betalen. Ook mogen ontwikkelaars gewoon om betalingen vragen via informatie die de gebruiker vrijwillig heeft opgegeven.

Denk aan een emailadres; Apple verbood ontwikkelaars om alternatieve betaalsystemen te promoten via een door de gebruiker opgegeven emailadres. Dit soort gierige onzin mag officieel niet meer van de rechter en Apple kan er waarschijnlijk niets meer tegenin brengen.