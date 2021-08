Apple MagSafe krijgt er een concurrent bij met OPPO MagVOOC

Geen kabeltje of draadloos je smartphone laden met een matje, maar in de lucht?! OPPO laat zien dat dit mogelijk is en kondigt ook MagVOOC aan.

Innovaties op het gebied van het opladen van onder andere je smartphone zijn keihard gaande. En dat is natuurlijk top, want uiteindelijk levert dat een betere ervaring voor jou en mij op. Op de Smart China Expo 2021 in Chongqing heeft OPPO meerdere aankondigingen gedaan. De belangrijkste behandelen we in dit artikel.

Smartphone draadloos opladen in de lucht

Je smartphone op tafel leggen en ondertussen kan het apparaat opladen. Klinkt als iets ver weg in de toekomst. Maar die toekomst is dichterbij dan je denkt. OPPO laat het namelijk zien. Je moet nog steeds een lader in de buurt hebben liggen. Maar de smartphone is wel in staat om via de lucht verbinding te maken met die lader. Het is nog niet bekend wanneer we dit op de markt gaan zien. Voor nu is het nog een concept dat in de kinderschoenen staat.

OPPO MagVOOC laden

Een stuk concreter is OPPO MagVOOC laden. Met deze technologie kun je een smartphone of ander compatibel apparaat magnetisch opladen. Het doet denken aan MagSafe van Apple. De techniek bestaat voor nu uit drie producten. Een power bank, een standaard en een rondvormige mat.

Volgens OPPO bespaar je met deze technologie tot 60 procent van je tijd in vergelijking met regulier laden. En dan hebben ze het over de tijd die je nodig hebt om je smartphone in een kabeltje te steken.

Dit en meer is wat we van OPPO de komende jaren kunnen verwachten. Het ziet er in elk geval allemaal erg goed uit!