Apple Mail geeft hackers toegang tot iPhone

Een kwetsbaarheid is ontdekt in Apple Mail, de standaard e-mail app op de iPhone en iPad.

Apple controleert iedere dag streng op het doorlaten van nieuwe apps en updates in de App Store. Zo probeert het techbedrijf te voorkomen dat er kwaadaardige troep terechtkomt in de virtuele winkel van Apple. Maar wat als een app van het techbedrijf zelf de boosdoener is? Dat is het geval met Apple Mail, zo is nu ontdekt.

Natuurlijk is de app zelf niet kwaadaardig, maar wat hackers ermee kunnen doen wel. Er is door ZecOps een bug ontdekt waardoor hackers via Apple Mail toegang kunnen krijgen tot een iPhone of iPad. De hacker stuurt een lege e-mail. Wanneer het slachtoffer de app opent zal deze crashen en heeft de hacker toegang. Zo simpel als dat. De gedupeerde hoeft niet eens de bewuste e-mail te hebben geopend. De privacy van het slachtoffer komt hiermee in gevaar. Een hacker kan onder meer toegang krijgen tot contactgegevens en foto’s op het iOS-apparaat.

Gelukkig is Apple op de hoogte van deze kwetsbaarheid. Met update iOS 13.4.5 moet het lek gedicht zijn. Helaas staat deze update voor de komende weken nog niet op de planning. Tijdelijk gebruik maken van een andere mail-app in plaats van Apple Mail kan dus geen kwaad.