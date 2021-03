Apple Maps jat weer een feature van Google Maps - Apparata

Apple test een functie met Maps die sterk overeenkomt met een feature die we al kennen van Google.

Nu naar de supermarkt, of misschien toch wat later om de drukte te vermijden? Zeker in deze tijden van corona is het belangrijker dan ooit om juist de rust op te zoeken. Google Maps heeft daar een handige functie voor en kan voor je weergeven of het ergens druk of juist rustig is. Dat is slim, dachten ze bij Apple. En nu krijgt Apple Maps een vergelijkbare functie, gejat van Google.

Apple test de functie momenteel in de beta van iOS 14.5. Deze versie van iOS verschijnt nog dit voorjaar voor het publiek. Met Apple Maps zal het mogelijk zijn om realtime te kunnen zien hoe druk het ergens is op ondersteunende punten. Beter goed gejat dan slecht bedacht? Apple Maps kopieert in elk geval deze functie schaamteloos van Google.

Het is niet de eerste keer dat we een nieuwe Apple Maps feature zien die bekend in de oren klinkt. Zo werd een maand geleden bekend dat Apple extra informatie voor op de weg ging weergeven, zoals wegwerkzaamheden, een auto met pech of een gesloten rijstrook. Een functie die we al kennen van Waze en Google Maps. Kunnen we hierover zeuren? Eigenlijk niet, want als iPhone-gebruiker heb je er straks profijt van mocht je Apple Maps de voorkeur geven over Google of Waze. Opmerkelijk is het wel. (via Macrumors)