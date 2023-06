Apple mengt zich in de VR strijd met de Vision Pro

Het is ondertussen alweer bijna twee jaar geleden dat Facebook de eerste grote zet deed in de strijd om de VR markt. Het bedrijf veranderde zelfs de naam naar Meta, als in Metaverse. Al zal het negatieve stigma dat aan de naam Facebook is gaan hangen ook een rol hebben gespeeld. Socializen, boodschappen doen, volgens Mark Zuckerberg zou het snel allemaal plaatsnemen in de Metaverse. Die verwachting lijkt naarmate de tijd vordert steeds onwaarschijnlijker. Toch mengt Apple zich in de strijd met een eigen VR headset, de Apple Vision Pro, die VR en Augmented Reality (AR) moet mengen tot een “Revolutionair product”.

Meest ambitieuze product in tijden

Het is ondertussen een mainstream opvatting dat Apple onder Tim Cook iets van het eens zo innovatieve karakter waar Apple om bekend stond verloren heeft. Eens de meest toonaangevende speler in tech-land, nu vooral elk jaar een nieuwe iPhone, iPad en desktop. Het is ergens wel jammer dat nu er een nieuw product wordt aangekondigd, eentje waar Steve Jobs zelf niets meer mee te maken heeft gehad, het gaat over iets waar waarschijnlijk maar weinig mensen op zitten te wachten.

3500 dollar moet het apparaat gaan kosten. Ruim drie keer de prijs van een high-end iPhone en dan houd je nog genoeg centen over. Wat krijg je er voor? De headset doet in feite niets wat we niet eerder gezien hebben. Denk VR headsets als de Oculus (gekocht door Facebook). Je begeven in een andere wereld, in 3D conference calls doen met collega’s en apps voor je neus geprojecteerd krijgen.

De Vision Pro biedt wel een functie die andere VR headsets op de markt niet hebben, namelijk een AR modus. Hierbij zie je de omgeving waar de headset dingen op kan projecteren (in je eigen beeld, welteverstaan). Echter is deze functie op zich wederom niets nieuws. Google Glass bood een tijd geleden deze functie al aan voor het bredere publiek, maar wat bleek, er zat niemand op te wachten.

Apple versus Meta

Meta is momenteel de grootste speler op de VR markt. Met de aankoop van Oculus haalde het bedrijf kostbare kennis en technologie binnen. Maar de markt is dus helemaal niet zo groot. Volgens de IDC (International Data Group, een bedrijf dat onder andere onderzoek doet naar marktaandeel) worden er dit jaar “slechts” 10 miljoen VR headsets verscheept door alle bedrijven samen. Ter vergelijking, alleen Apple verscheept elk kwartaal tientallen miljoenen iPhones.

De opkomende rivaliteit tussen Apple en Meta kan in potentie de markt gaan definiëren. Maar beide bedrijven moeten vooralsnog eerst uitzoeken of de markt levensvatbaar is. Het hoort uiteraard bij de ontwikkelingen op de tech markt. Er moeten gokjes gewaagd worden, anders loop je alleen maar achter de feiten aan.

Een gewogen interpretatie van de lancering lijkt dan ook vooral de indruk te wekken dat de pijlen op ontwikkelaars worden gericht. Wanneer deze apps gaan ontwikkelen die aanslaan bij het bredere publiek, zal interesse in het product logischerwijs groter worden. Ergens volgend jaar wordt de Vision Pro op de markt gebracht, maar alleen in de VS. Tegen de tijd dat Apple een bredere release voor het grote publiek is, is het de verwachting dat het hoge prijskaartje wat gezakt zal zijn. Of de Vision Pro inderdaad de creatieve sappen zal doen gaan stromen, en dus marktaandeel zal gaan winnen, zal de tijd leren.