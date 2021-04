Apple misbruikt mogelijk zijn machtspositie, ten koste van jou - Apparata

Spotify heeft meerdere klachten tegen Apple ingediend, omdat ze hun machtspositie zouden misbruiken. En dit kan jou meer geld kosten.

De Europese Commissie (EC) gaat juridische stappen ondernemen tegen Apple. Het bedrijf zou zijn machtpositie misbruiken en overtreedt daarmee de Europese Wet. De EC heeft een onderzoek gedaan naar de techgigant, omdat er klachten zijn binnengekomen van Spotify.

Apple misbruikt machtspositie

Heb je een app ontwikkeld, dan wil je die natuurlijk in de App Store hebben. Spotify ook, maar liep tegen de machtspositie van Apple op. Daarom diende het bedrijf in maart 2019 een klacht in bij de EC. Spotify merkte dat Apple abonneren via de App Store heel duur maakt. Maar dit was nog niet alles: updates van Spotify werden regelmatig geblokkeerd en de strenge regels van de App Store gelden niet voor de eigen apps van Apple.

Spotify kan geen abonnement aanbieden via de App Store, zonder 15 tot 30 procent (!) van de opbrengsten aan Apple te betalen. Ongetwijfeld wordt dit doorgerekend aan de klant. Het bedrijf kan niet adverteren binnen de store van Apple, terwijl Apple Music dit wel doet. Oneerlijke concurrentie dus, of juist slim zaken doen? Apple reageerde eerder hierover dat ‘Spotify zou niet zijn waar het vandaag is zonder de App Store, maar nu gebruikt het zijn formule om niet bij te hoeven dragen aan het ecosysteem voor de volgende generatie appmakers. Wij vinden dat fout.”

Onderzoek Europese Commissie

De klachten van Spotify werden serieus genomen en de EC kondigde een onderzoek aan. Zij trekken nu de conclusie dat Apple als een soort poortwachter te werk gaat en een oordeel velt, welke apps toegang tot de store krijgen en welke niet. Het bedrijf is daarnaast ook nog eens een directe concurrent van verschillende andere apps.

Door strenge regels op te stellen die concurrerende muziekdiensten benadelen, onthoudt Apple consumenten van goedkope muziekstreaming en verstoort het de markt Eurocommissaris Vestager

Apple heeft nog niet gereageerd op het onderzoek. Het is wel een verstrekkend onderzoek met stevige conclusies, want dit zet de deur open naar boetes. De techgigant mag eerst nog zijn eigen mening geven op het onderzoek aan de EC. Als het bedrijf wordt veroordeeld, kan dat niet alleen een boete opleveren maar moet Apple ook gaan nadenken hoe het bedrijfsproces beter kan. En dat kan gevolgen hebben voor hun verdienmodel.