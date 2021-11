Apple ‘misleidt’ gebruikers om app-beoordeling te verbeteren

Eén van de standaard Apple apps ziet zijn app-beoordeling ineens extreem stijgen. Niet helemaal op een natuurlijke manier.

Apple probeert om je iPhone zo neer te zetten dat je bijna geen externe apps meer nodig hebt. Muziek luisteren doe je via Apple Music, appen doe je met iMessage en je slimme apparaten thuis bedienen doe je met Apple Home. Het probleem hierbij is dat men toch vaak alternatieven van derde partijen prefereert. Podcasts luisteren doe je bijvoorbeeld toch vaak via Spotify, hoe vaak gebruik jij nou de Apple Podcasts app?

Slecht beoordeeld

Als het antwoord ‘niet vaak’ is, dan kan dat meerdere redenen hebben. Eén prominente reden kan zijn dat de app een beoordeling in de App Store van slechts 1,8 sterren had, wat je als fabrikant eigenlijk moet zien als een waarschuwing: je app werkt niet. Daar wordt bij de beoordeling ook vaak over geklaagd: basale features die een podcast app eigenlijk moet hebben tegenwoordig, zijn nergens te vinden in de eigen Podcasts app van Apple.

Gemanipuleerd

Toch is de app-beoordeling van de Podcasts app van Apple ineens een stuk verbeterd, naar gemiddeld zo’n 4,7 sterren. Heeft Apple de app grondig verbeterd en is het nu een serieus alternatief op bijvoorbeeld Spotify? Dat zou wel zo eerlijk zijn en dus is het antwoord ‘nee’. Apple heeft gebruikers min of meer gemanipuleerd om hun app-beoordeling te boosten.

Beoordeling

Apple heeft een pop-up in het leven geroepen met de vraag om een beoordeling tussen de één en vijf sterren te geven. Echter, deze melding zit zo verwerkt in de app, dat gebruikers kennelijk denken dat ze de podcast aan het beoordelen zijn en niet de app zelf. In de App Store barst het namelijk van de vier- en vijfsterrenreviews waar helemaal niks wordt gezegd over de app, maar de podcast waarnaar geluisterd wordt (welke dat is, wordt niet eens vermeld). Zo denken gebruikers dus de podcast te beoordelen, maar eigenlijk zorgen ze ervoor dat een Apple app met eigenlijk minder dan twee sterren app-beoordeling nu ineens op basis van duizenden reviews bijna vijf sterren pakt.

Dit alles werd over bericht door The Verge en die hebben zelfs reactie van Apple. Die zeggen dat er “niks bijzonders aan is: we hebben sinds iOS 15.1 gebruikers de mogelijkheid gegeven om app-beoordelingen te geven in iOS-apps. Dit kun je ook uitzetten.” Welke melding de gebruikers krijgen, is (nog) niet gevonden, maar het lijkt evident dat gebruikers niet helemaal begrijpen wat ze beoordelen. Aangezien Apple het kennelijk een beetje misleidend heeft ontworpen: doe je onderzoek. Je kunt dus ook Apple apps eigenlijk niet meer blind vertrouwen.