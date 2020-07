Apple moest Samsung een miljard betalen

Een pittige boete van bijna een miljard dollar moet Apple aan Samsung betalen.

Zakelijke deals met strenge voorwaarden kunnen duur uitvallen. Daar moest Apple op een vervelende manier mee dealen. Het Amerikaanse techbedrijf heeft namelijk bijna 1 miljard dollar moeten overmaken aan Samsung.

Apple neemt OLED panelen van Samsung af voor de iPhone. Aan die deal zitten natuurlijk voorwaarden verbonden. Zo heeft de Zuid-Koreaanse techgigant een minimum aantal panelen vastgesteld die Apple moet afnemen. In de praktijk bleek echter dat Apple niet zoveel OLED panelen nodig had. Het resultaat is dat Apple nu een boete moet betalen van exact 950 miljoen dollar omdat ze niet aan die minimum afname voldoen.

Voor Apple is dit al de tweede keer dat ze zo’n boete moeten betalen. Vorig jaar maakte het bedrijf ook al 683 miljoen dollar aan boetegeld over aan Samsung voor eenzelfde reden. Moet Apple gewoon meer iPhones verkopen, of is de order bij Samsung voor de af te nemen OLED panelen gewoon te groot?

Bijna alle iPhones hebben tegenwoordig een OLED paneel. Alleen de iPhone XR en de iPhone SE werken nog met LCD. Ook dit jaar is de verwachting dat de goedkopere nieuwe iPhone weer een LCD gaat krijgen. De twee andere modellen krijgen wel OLED. (via Display Supply Chain)