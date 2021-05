Apple Music krijgt abonnement voor de fijnproever (gelekt) - Apparata

Code van het aankomende iOS 14.6 verklapt dat Apple Music binnenkort een HiFi-abonnement voor de echte fijnproevers krijgt.

Apple Music krijgt zeer waarschijnlijk een speciaal abonnement voor de fijnproever, waarbij HiFi-audio centraal staat. Gisteren kwam daar al informatie over naar buiten, al leek de bron een beetje twijfelachtig. Nu bevestigt 9to5mac daarentegen dat er zelfs referenties naar het abonnement in de beta van iOS 14.6 zitten. Kortom, het is nagenoeg zeker dat er een HiFi-abonnement zit aan te komen.

Apple Music krijgt HiFi-abonnement

Het medium spot referenties naar meerdere audioformats die het HiFi-abonnement verraden. Zo staat er in de code onder andere ‘Dolby Atmos’, ‘Dolby Audio’ en ‘Lossless’. Vooralsnog ondersteunt Apple Music alleen Apple’s eigen ALAC-format, maar gaat dus volgens de beta-speurders ook Dolby’s HiFi ondersteunen.

HiFi betekent simpelweg ‘high fidelity’ en vertaalt naar ‘hoge waarheidsgetrouwheid’. Het nieuwe abonnement zou dan ook veel minder compressie gebruiken om zo goed mogelijk de originele kwaliteit van de muziek weer te geven. Dat is onder eigenlijk alle grote concurrenten al mogelijk, maar nog niet bij Apple.

Nog twee opvallende dingen; de code van beta 1 van iOS 14.6 bevat de bovenstaande sleutelwoorden. Maar beta 2 die iets later uitkwam niet. Het lijkt er dan ook sterk op dat Apple het bestaan van het abonnement stil wil houden.

Daarnaast wordt er ook al een prijs genoemd in de code, namelijk $9,99. Dat is de prijs van een huidig abonnement. Het zou dus zomaar kunnen dat Apple Music zonder extra kosten HiFi gaat aanbieden. Overigens is dat totaal niet wat we gewend zijn van Apple!

