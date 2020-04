Apple neemt Mac Pro op in refurbished aanbod

De supercomputer van Apple is nu ook gebruikt verkrijgbaar.





Helaas heeft Apple hier in Nederland een karig aanbod als het gaat om refurbished producten. Je kunt beter bij derde partijen in ons land terecht voor tweedehands Apple-producten. Het Amerikaanse techbedrijf geeft je in Nederland de mogelijkheid om een gebruikte iPad, Apple TV, iPod of accessoires te kopen.

Hoe anders is dit in de Verenigde Staten. Daar is veel meer keuze. Apple heeft die keuze recentelijk uitgebreid met de komst van de Mac Pro in het gamma. Het gaat hier om het model dat in 2019 werd geïntroduceerd.

Je betaalt in de VS ongeveer 15 procent minder voor een refurbished Mac Pro in vergelijking met de nieuwprijs. Het goedkoopste beschikbare model met als optie dat deze meer RAM-geheugen heeft kost 5.349 dollar.

De aangeboden producten van Apple komen met een jaar garantie. De producten zijn goed nagekeken en indien nodig zijn er onderdelen vervangen met uitsluitend Apple-materialen. Het is niet bekend of Apple hier in Nederland ook het refurbished programma ooit gaat uitbreiden. (via Macrumors)