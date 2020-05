Apple brengt je weer ‘in het stadion’ met nieuw concept

Met overname bewijst Apple serieuze plannen te hebben.

Dat Apple erg inventief wordt van de Corona-crisis hebben we al eerder kunnen zien. Nu richt ze zich ook steeds nadrukkelijker op het ‘nieuwe normaal. Zo lijkt een recente overname erop te duiden dat zij mensen weer ‘in het stadion’ wil brengen om hun favoriete wedstrijden te bezoeken.

Apple neemt NextVR over

NextVR doet in Nederland wellicht niet direct een bel rinkelen maar is in Amerika bekend als een pionier op het gebied van Virtual Reality-uitzendingen van sport- en entertainment. Zo heeft zij exclusieve deals met onder andere NBA (basketbal) en WWE (showworstelen). Met de overname zou een bedrag van 100 miljoen dollar gemoeid zijn.

In een begeleidende kennisgeving bij de overname laat Apple weten dat zij in het kader van haar ontwikkeling vaker kleine bedrijven overneemt en dat zij, zoals gebruikelijk geen mededeling doet over de doelen die zij met de overname heeft.

Insiders zetten in op mixed reality

Dat Apple geen mededelingen doet is natuurlijk voer voor specialisten om hun eigen visie oip de overname los te laten. Het idee is dat Apple in gaat zetten op mixed reality. Een combinatie van Virtual Reality en kunstmatige intelligentie, waarmee met toepassing van allerlei foefjes heel dicht bij een echte live-gebeurtenis kan komen, zonder dat je van de bank af hoeft.

Daarnaast kan mixed reaility ook ingezet worden voor andere toepassingen. Apple zou de technologie door middel van een headset op de markt willen brengen. Of dit slaagt is lastig te zeggen. Zo werkt Windows 10 al jaren met mixed reality, zonder dat er veel aandacht voor is. Daarnaast was men ooit enthousiast over virtual reality, maar dat is nooit het succes geworden wat men verwachtte. Sterker nog, Xbox vond het niet interessant genoeg om VR te ontwikkelen bij de Xbox Series X. Het wordt dus afwachten en dat kan een kwestie van lange adem worden. De eerste ‘mixed reality’ toepassingen van Apple verwacht men in 2022.

