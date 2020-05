Apple brengt nieuwe producten tijdens Coronacrisis

Goed nieuws voor gebruikers van Apple Pay, creatieve Apps in de App Store en meer.

Het is de tijd van de kwartaalcijfers en dat is vaak droge kost voor techliefhebbers. Veel interessanter zijn de toelichtingen van grote bedrijven. Omdat ze verplicht zijn de aandeelhouders wat zekerheid over hun investering te bieden moeten ze soms wat tipjes van de sluier oplichten. Wij kijken op zo’n moment graag mee. Tim Cook en de bestuurders van Apple verzorgden deze keer een kijkje in de keuken.

Coronavirus niet alleen negatief voor Apple

Uit de toelichting bij de cijfers blijkt dat het Coronavirus niet alleen maar negativiteit brengt. Zo is Apple in de productie van gezichtsschermen gestapt en daar rollen er inmiddels zo’n miljoen per week van de band. Verder is de Corona-app inmiddels 2 miljoen keer gedownload en is de bijbehorende webtool al 3 miljoen keer bekeken.

Een laatste effect is dat de verkoop van materialen die het thuiswerken bevorderen sterk stijgt. Zo stijgt de verkoop van iPads en MacBooks boven verwachting en worden ook de diensten uit de App Store en andere digitale diensten zoals muziek- en cloudservices veel vaker dan gedacht gebruikt.

Apple helpt klanten en getroffenen van Corona

Tijdens de toelichting op de cijfers blijkt dat Apple ook fors investeert om klanten en getroffenen te helpen. Men heeft donatieprograma’s opgezet voor getroffenen en werknemers. Daarnaast helpt Apple ook haar klanten. Zo kunnen gebruikers van Apple Pay hun betalingen over maart en april overslaan als zij bang zijn om financieel niet uit te komen.

Daarnaast stelt Apple voor gebruikers twee betaalde Apps, Final Cut Pro X en Logic Pro X, 90 dagen gratis ter beschikking en dat schijnen met name studenten te waarderen.

Tegenvaller in iPhones en Wearables

Zoals Samsung eerder deze week ook al meldde voorziet ook iPhone een tegenvaller in de verkoop van smartphones (in dit geval uiteraard de iPhone) en wearables zoals de Apple Watch. Opvallend is dat men nu al aangaf dat men verwacht dat dit voor de rest van het jaar zo blijft. Immers, de revolutionaire iPhone 12 zou er nog aan moeten komen en daar verwacht men verkooprecords mee te schrijven. Is deze mededeling van het bestuur een voorbode van verschuiving naar 2021?

WWDC gaat digitaal

Dat weten we wellicht tijdens het WorldWide Developers Congress. Dit jaarlijkse event, waarop Apple haar nieuwste snufjes presenteert en met ontwikkelaars in gesprek gaat, leek in het water te vallen door de Coronacrisis. Tijdens de telefonische toelichting gaf men aan dat deze toch doorgaat, maar dan volledig digitaal.

De grote afwezige

Binnen al deze, merendeels positieve, informatie is er één dienst van Apple niet besproken (voor zover wij weten) en dat is Apple TV Plus. Dat is opvallend want andere streamers zoals Netflix profiteren enorm van de huidige thuislockdown.

We kunnen in ieder geval concluderen dat Apple ondanks de bijzondere situatie genoeg in petto heeft en dat er de komende tijd weer veel te speculeren valt.

Bron: ZDNet