Apple onderzoekt iPhones naar kindermisbruik

iPhones gaan in de gaten gehouden worden door Apple, want het bedrijf gaat scannen naar eventueel kindermisbruik.

Een goede ontwikkeling of een gevoel alsof er over je schouder wordt gekeken? Apple, dat bekendstaat als een bedrijf dat enorm veel geeft om privacy, is van plan om iPhones te scannen naar kindermisbruik. Daarvoor moet een systeem ontwikkeld worden en volgens de Financial Times is het project inmiddels in gang gezet. Apple heeft het nieuws inmiddels bevestigd.

iPhones en kindermisbruik

Het systeem heet neuralMatch en zal onder leiding komen te staan van beveiligingsonderzoekers. Deze technologie scant constant foto’s op iPhones. Ook iCloud maakt hier onderdeel van. De actie van Apple is puur gericht op inwoners van de Verenigde Staten. Vermoedelijk door regelgeving kan Apple dit niet zomaar met iPhones actief in andere landen doen.

Alles gaat via de computer. Pas als er iets vreemds is geconstateerd schakelt het systeem een beveiligingsonderzoeker in. Deze zal vervolgens naar de melding kijken en oordelen of hier inderdaad sprake is van kindermisbruik of niet. Mocht het inderdaad het geval zijn, dan wordt de zaak doorgespeeld naar de Amerikaanse autoriteiten. Het is niet bekend of Apple uiteindelijk ook buiten de Verenigde Staten met neuralMatch aan de slag wil gaan.