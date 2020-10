Apple One - Alles wat je moet weten over de nieuwe service - Apparata

Apple kondigt Apple One aan, een gloednieuwe bundelservice waarbij je voor een vast bedrag per maand onder andere Arcade en TV+ ontvangt.

Apple komt met een gloednieuwe service genaamd Apple One. Nou ja, het is een bundelservice van enkele bestaande diensten bij elkaar. Tim Cook kondigt de bundel tijdens een presentatie van de vierde kwartaalcijfers van dit fiscaal jaar aan.

Apple One

Gebruikers van Apple One krijgen voor een vast bedrag per maand toegang tot Apple Music, TV+, Arcade en iCloud. Los zouden al die abonnementen ruim €20 kosten, maar Apple One levert dat alles voor €14,95 per maand. Een degelijke deal dus, al moet je dan wel graag al die services gebruiken. Zo niet, dan loont het meer om ze gewoon los te gebruiken.

Overigens is er nog een voordeel aan losse abonnementen; je kunt bijvoorbeeld Apple Music en Arcade delen met je familieleden. Gelukkig heeft Apple One daar ook iets op, namelijk een familie-abonnement.

Voor de echte die-hards is er tot slot nog een Premier abonnement met alles erop en eraan, inclusief News+ en straks ook Fitness+. Deze staat daarentegen (nog) niet op de Nederlandse Apple-site.

Check hier alle abonnementen naast elkaar.

Apple One abonnementen Individueel Gezin Premier (nog niet in Nederland) iCloud 50GB 200GB 2TB Music ✓ ✓ ✓ TV+ ✓ ✓ ✓ Arcade ✓ ✓ ✓ News+ X X ✓ Fitness+ X X ✓ (eind 2020) Delen Nee Maximaal 5 anderen Maximaal 5 anderen Prijs per maand €14,95 €19,95 €29,95

Kwartaalcijfers

Tijdens dezelfde presentatie kondigt Apple de beste maand september ooit aan. Het bedrijf uit Cupertino behaalde het afgelopen kwartaal een omzet van $64,7 miljard, omgerekend zo’n €55 miljard.

Apple haalde naar eigen zeggen nog nooit eerder zoveel omzet op met services en de verkoop van Mac computers. Die services zijn duidelijk een focuspunt van het bedrijf, gezien ze tegelijkertijd met de presentatie Apple One lanceren. Overigens gaat het bij de smartphone-tak ietsje minder goed. Door de latere release van de iPhone 12 zou diens omzet een beetje tegenvallen.