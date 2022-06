Apple onthult een verrassend nieuw product

Het zou zomaar kunnen dat Apple met een verrassend nieuw product komt dat er over enkele dagen kan zijn!

Aanstaande maandag is de datum van de World Wide Developers Conference (WWDC). En het lijkt steeds waarschijnlijker dat het zal eindigen met ‘One More Thing’. Dit is de favoriete uitdrukking van Apple voor iets compleet nieuws. De laatste One More Thing was toen de eerste Apple Watch werd onthuld naast de iPhone 6 in september 2014. Dus waarom is de mogelijkheid van de nieuwe headset, door sommigen Apple Glass genoemd, een verrassing?

Nieuw product Apple

De laatste informatie komt uit een rapport van Ming-Chi Kuo, de betrouwbare analist voor TFI Securities. In een paar tweets legde Kuo uit wat we van Apple kunnen verwachten. Veel andere analisten denken dat Apple nog niet klaar is voor de aankondiging. Zij denken dat ze wachten tot het laatste moment als alles perfect is.

Kuo is het daar niet mee eens. ‘Misschien ben ik te optimistisch, maar een beetje van mij is nog steeds hoopvol dat er nieuws zou kunnen zijn. Ik had tenslotte nooit verwacht dat het product zou worden uitgebracht en dat de besturingssoftware binnenkort zou worden aangekondigd, zodat ontwikkelaars onmiddellijk konden beginnen met het maken van apps ervoor’.

Aankondiging

Kuo vervolgt: “Ik ben er zeker van dat als Apple de AR/MR-headset en het bijbehorende besturingssysteem op WWDC aankondigt, concurrenten onmiddellijk copycat-projecten zullen starten en met plezier de uitstekende ideeën van Apple zullen kopiëren en in de winkelrekken zullen liggen voordat Apple in 2023 wordt gelanceerd.” Daar zou het bedrijf dus slim mee moeten omgaan.

Techblogger Robert Scoble, ook bekend als @Scobleizer, denkt dat we de headset pas volgend jaar zullen zien. Hij denkt dat er gerelateerd nieuws zal zijn op WWDC: “WWDC zal een nieuwe ontwikkelomgeving introduceren voor een nieuw soort fotorealistische 3D-scènes, avatars en nog veel meer. Een ding is zeker: volgende week weten we het!