Apple onthult iPhone-upgrade in nieuw patent

Op deze iPhone-upgrade zitten we allemaal te wachten en het lijkt erop dat Apple ermee bezig is, omdat er een nieuw patent is aangevraagd.

De upgrade is zeer geliefd en bijna elke iPhone eigenaar zit er wel op te wachten. Namelijk Touch-ID en een patent laat zien dat het eraan gaat komen. Ook al gaat het nog wel wat tijd duren. Volgens meerdere analisten kan het zeker nog wel drie jaar duren voordat de functie in de smartphone zit.

iPhone-upgrade

Oké, het duurt dus nog wel een paar jaar voordat we het kunnen gebruiken. Maar het is zo goed als zeker dat Apple eraan werkt. Dat is wel goed nieuws. De patenten zijn opgemerkt door Patently Apple, en zij melden dat Apple werkt aan iets dat “Under-Display Fingerprint Sensing op basis van Off-Axis Angular Light” wordt genoemd.

Het staat als volgt in het patent: “Een apparaat voor aanrakingsdetectie omvat een licht emitterende laag bedekt met een transparante laag en geconfigureerd om een ​​oppervlak te verlichten dat de transparante laag raakt en om transmissie van gereflecteerde lichtstralen van het oppervlak naar onderliggende lagen mogelijk te maken. De onderliggende lagen omvatten een optische koppelingslaag, een collimatorlaag en een gepixelde beeldsensor. De optische koppelingslaag buigt de gereflecteerde lichtstralen om schuine lichtstralen te creëren. De collimatorlaag omvat een aantal openingen om de ontvangen lichtstralen te collimeren. De gepixelde beeldsensor detecteert de gecollimeerde schuine lichtstralen.”

Touch-ID

Het leven wordt toch een stuk makkelijker met Touch-ID. Je kan dan bijvoorbeeld je iPhone ontgrendelen met je vingerafdruk. En Apple weet dit. Er waren al eerdere patenten die hierop gericht waren, maar het feit dat er nieuwe opkomen, vertelt ons dat dit een belangrijk aandachtspunt voor het bedrijf blijft.