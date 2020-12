Apple onthult krankzinnig dure AirPods Max - Apparata

Apple ziet maximale dollartekens in de ogen met de nieuwe AirPods Max.

Als een kleine verrassing heeft Apple zo vlak voor het einde van het jaar nóg een product in petto. Het Amerikaanse techbedrijf heeft vandaag het doek getrokken van de gloednieuwe AirPods Max. Het is voor het eerst dat de AirPods-benaming gebruikt wordt voor een koptelefoon. Tot op heden is de naam vooral bekend van de populaire in-ear oortjes van het merk.

De nieuwe AirPods Max is een draadloze koptelefoon. Het product komt in de kleuren Spacegrijs, Zilver, Groen, Hemelsblauw en Roze op de markt. Belangrijke kenmerken voor de premium koptelefoon van Apple zijn actieve ruisonderdrukking, de Apple H1-koptelefoonchip in beide oorschelpen en een Digital Crown om de koptelefoon mee te bedienen.

Het apparaat is compatibel met de eerste generatie iPhone SE en nieuwer. Ook de Apple Watch Series 1 en nieuwer, de iPad mini 4 en nieuwer, MacBooks vanaf 2012 en de 7e generatie iPod Touch zijn compatibel met de AirPods Max.

De nieuwe koptelefoon van Apple is vanaf 15 december verkrijgbaar. Goedkoop is ‘ie allerminst. Het apparaat kost maar liefst 629 euro. De inhoud van de verpakking bestaat uit de koptelefoon, een Smart Case en een Lightning-naar-USB‑C-kabel. Een stekker krijg je er niet bij.g