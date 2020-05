Apple onthult nieuwe 13-inch MacBook Pro

Zoals verwacht heeft Apple in deze maand een nieuwe 13-inch MacBook Pro gepresenteerd.

De geruchtenmolen had gelijk. Toen in maart de nieuwe Apple MacBook Air uit de doeken werd gedaan, gingen er meteen geruchten de ronde dat Apple een nieuwe MacBook Pro in het voorjaar van 2020 zou presenteren. Een moment waar veel Apple fans naar uit hebben gekeken. Deze nieuwe MacBook Pro heeft namelijk inderdaad het nieuwe toetsenbord. Dit mechanisme kennen we van de 16-inch MacBook Pro uit 2019 en de nieuwe MacBook Air van 2020.

Nieuwe 13-inch MacBook Pro specs

Helaas zijn de verschillen in vergelijking met het voorgaande model niet krankzinnig groot. Het nieuwe toetsenbord is een grote plus. Daarnaast is 128 GB opslag geskipt en heb je nu altijd minimaal 256 GB opslag. Tevens nieuw op de 13-inch MacBook Pro is de mogelijkheid om 32 GB RAM te selecteren. De Intel Iris Plus Graphics is volgens Apple tot 80 procent sneller in vergelijking met de grafische processor van de vorige 13-inch MacBook Pro.

Prijzen

Prijzen voor de nieuwe MacBook Pro beginnen bij 1.499 euro. Voor dat geld krijg je helaas een oude 1,4‑GHz quad‑core Intel Core i5‑processor van de 8e generatie. Wil je de 10e generatie Intel-chips, dan moet je voor het duurste model gaan. Die begint bij 2.129 euro. Voor die 1.499 euro krijg je verder 8 GB 2133‑MHz LPDDR3-geheugen, 256 GB SSD‑opslag, en een 13‑inch Retina‑display met True Tone. Nu bestellen is een levering tussen 8 mei en 11 mei.