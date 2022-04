Apple onthult verrassende upgrade slimme luidspreker

Apple heeft de HomePod en komt nu voor deze slimme luidspreker met een upgrade.

Het bedrijf heeft de HomePod mini, uitgebracht in november 2020 en vorig jaar bijgewerkt met drie levendige nieuwe kleuren, blauw, geel en oranje. Volgens analist Gurman is er nog steeds een vervolgproduct in de maak, en het zal behoorlijk verschillen van de HomePod of HomePod mini.

Slimme luidspreker van Apple

Het zou zo afwijkend kunnen zijn, dat Apple het zelfs een andere naam kan gaan geven. Dat komt omdat Gurman beweert dat het, zoals hij het zegt, “een HomePod-, Apple TV- en FaceTime-camera” zal combineren. We zien de meerwaarde van het samenvoegen van Apple TV met de HomePod. Want het is een nette manier om perfect geïntegreerd Apple TV-geluid te garanderen, met iets dat je op je tv kunt aansluiten. Echter, er zit wel een nadeel aan. Je moet namelijk in de buurt zijn van je scherm. Ook de FaceTime-camera beperkt de plaatsing. Met een camera moet je hem in een bepaalde richting richten.

Zou een nieuwe, verbeterde reguliere HomePod dan niet beter zijn? Gurman zegt hierop: “Ik denk niet dat een grote zelfstandige HomePod nog in ontwikkeling is, maar misschien komt er een nieuwe HomePod mini.”

Nieuw apparaat

Vermoedelijk zal het nieuwe apparaat een combinatieproduct zijn met met HomePod-mini’s die dan door het hele huis staan. Dat lijkt logisch, het nieuwe apparaat wordt dan een home entertainment-hub. Dat zou kunnen betekenen dat het helemaal geen luidspreker is, maar eerder iets dat verbinding maakt met HomePod-miniluidsprekers om het geluid.

Gurman is niet overtuigd hierover. En hij denk dat het gewoon een nieuwe HomePod zal worden met een luidspreker. Binnenkort zullen we het weten.