Apple ontwikkelaars houden meer geld over - Apparata

iOS ontwikkelaars hoeven straks minder geld af te dragen aan Apple voor apps in de App Store.

Als jij een app aan de man wilt brengen op iOS of Android, dien je deze aan te bieden via de officiële stores. Bij Android kun je overigens je app ook direct delen, maar met de Google Play Store heb je natuurlijk een veel groter bereik. Daar staat tegenover dat Apple en Google wel een deel van de inkomsten snoepen. En dat is ook logisch. Maar in dat kader heeft Apple ook goed nieuws voor kleinere ontwikkelaars te melden.

Apple gaat minder commissie vragen voor het uitbrengen van apps in de App Store. Nu is het nog zo dat Apple een commissie van 30 procent vraagt. Per 1 januari zal dit worden verlaagd naar 15 procent. Er is wel een addertje onder het gras. Tenminste, voor grote bedrijven. Firma’s die meer dan een miljoen dollar omzet draaien met iOS apps komen niet in aanmerking voor de verlaging.

Dit heeft tot woede geleidt onder Spotify en Epic Games. Ze spreken over oneerlijke concurrentie. Kleinere ontwikkelaars hoeven immers de helft minder af te dragen aan Apple. Het Amerikaanse techbedrijf zegt met deze regel kleinere bedrijven tegemoet te komen. Voor beiden valt wat te zeggen natuurlijk.