Apple organiseert eigen Black Friday met dikke kortingen

Afbeelding @Hostaphoto

Apple organiseert een eigenzinnig Black Friday-evenement waarbij klanten korting krijgen, maar op z’n Apples wel pas op volgende aankopen.

Black Friday begon vroeg dit jaar. Het op koopjes gerichte evenement is ideaal voor iedereen die fikse kortingen wil. Apple heeft dit jaar speciaal voor fanaten een eigen evenement georganiseerd waarbij klanten dikke korting krijgen. Althans, indirect. Bij een select aantal producten krijg je vanaf Black Friday op 26 november een waardebon van €50 tot wel €200.

Apple’s Black Friday

Tijdens het Apple-evenement dat vanaf Black Friday ingaat krijgen klanten bij aankoop van onder meer een nieuwe iPad Pro of iPhone 12 een solide waardebon cadeau. Deze moet uiteraard weer in een Apple-winkel, de webshop of het telefonische bestelnummer gespendeerd worden.

In tegenstelling tot veel concurrenten krijg je bij Apple dus geen directe korting op een product, maar indirect korting op een volgende aanschaf. Niet heel verrassend, aangezien Apple eigenlijk nooit korting aanbiedt op eigen producten.

Hieronder vind je de producten waarvoor je een waardebon krijgt, gevolgd door de waarde van de waardebon. Het Black Friday-evenement van Apple loopt van 26 tot en met 29 november.