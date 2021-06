Apple pakt Airtags stalkers stevig aan - Apparata

Apple gaat het stalkers moeilijker maken om de AirTags te gebruiken voor creepy doeleinden. Dit is er anders.

De komst van de AirTags is natuurlijk een geniale zet geweest van Apple. Doordat de apparaatjes communiceren met iPhones kun je verloren items over heel de wereld wel zo’n beetje terugvinden. Er is altijd wel iemand met een iPhone in de buurt. Maar het werd ook stalkers heel makkelijk gemaakt om zo iemand te volgen met de Apple AirTags.

Daar komt nu verandering in. Apple begrijpt de angst die is ontstaan dat je onwetend gevolgd kunt worden door een creep. Daarom heeft Apple de periode verkort wanneer de AirTags geluid gaat maken als deze niet meer bij z’n eigenaar is. Dat was drie dagen en nu is dat gewijzigd naar een willekeurige tijdspanne tussen 8 en 24 uur. Daarmee is het niet meer zo makkelijk voor iemand om een ander stiekem een dag of twee te volgen.

Wanneer de Apple AirTags een geluid gaat maken heeft de persoon in kwestie meteen door dat deze slachtoffer is van een stalker. Deze maatregel is niet het enige dat Apple gaat doen. Ook wil het techbedrijf waarschuwingen via een app op Android-apparaten afgeven wanneer een verloren AirTag in de buurt is. Zo helpen tevens Android-gebruikers een handje mee. (via CNET)