Groepsselfies zonder groep op jouw iPhone?

Apple komt met ‘synthetische groepsselfie’. Eenzaam, maar niet alleen in de 21ste eeuw.

Dat smartphonebedrijven steeds verder gaan in hun zoektocht naar nieuwe dingen is bekend, maar Apple heeft een vinding uitgewerkt waar we toch even van opkeken, een groepsselfie zonder groep. Vraag is of het enig nut heeft.

Apple registreert ‘synthetische groepsselfie’

Apple heeft een nieuw patent op haar naam. Patently Apple ontdekte dat de Amerikaanse overheid Apple een patent toekent voor wat zij de ‘synthetische groepsselfie’ noemt. Met deze vinding moet het mogelijk worden om een groepsselfie te maken, terwijl je niet met een groep bent.

Hoe werkt de synthetische groepsselfie?

Als je nu een groepsselfie wilt maken moet je alle mensen die je op de foto hebt op de juiste manier arrangeren om zo én de groep én de achtergrond goed te kunnen zien. Met de synthetische groepsselfie is dat niet meer nodig. Je maakt zelf een selfie en nodigt vervolgens mensen uit om digitaal plaats te nemen in de groepsselfie.

Wanneer de uitnodiging wordt geaccepteerd kan degene die alsnog op de foto wilt een eigen selfie, andere foto of zelfs still uit een livestream insturen. Vervolgens kan de maker van de selfie, wanneer hij alle groepsleden digitaal gevangen heeft, zelf een groepsselfie maken. Door kunstmatige intelligentie arrangeert de software de foto zo dat de groep en de afbeelding goed uitgelijnd zijn.

Vervolgens kan de maker van de selfie zijn synthetische groepsselfie delen. Iedereen die op de foto staat kan dan (zolang hij/of zij een iPhone of ander apparaat heeft) met diezelfde software de compositie van de geportretteerden veranderen.

Nut en toekomst van deze vinding

De vinding kan natuurlijk handig zijn als je een bijzonder moment wilt grijpen en toch alle aanwezigen erbij op de foto hebt. Je kunt jouw foto dan afdrukken en later optimaal bewerken. Ook wordt het nemen van groepsselfies wellicht minder gevaarlijk. Verder biedt de synthetische groepsselfie natuurlijk minder onschuldige opties. Zo kun je met een ‘foto’ iemand op een plek plaatsen waar hij of zij niet was. Nu moet men volgens het patent wel toestemming geven om op een synthetische selfie gezet te worden, maar hoe dit in de praktijk uitwerkt is afwachten. Zoals altijd is het bij patenten natuurlijk de vraag of deze ooit in massaproductie komen.