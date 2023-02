‘Apple Pencil kan in de toekomst kleuren en textuur waarnemen’

De meest bescheiden gadget van Apple, de Apple Pencil, gaat mogelijk een stuk slimmer worden, blijkt uit een patentaanvraag.

De Apple Pencil, de stylus van het elektronicamerk, is al behoorlijk vooruit gegaan sinds de eerste versie en de verbeterde versie Apple Pencil 2. Maar deze laatste incarnatie dateert al van 2018, en we zijn nu al vijf jaar verder. Vijf jaar is in de elektronica en gadgetwereld een eeuwigheid.

Dat de productontwikkelaars van Apple dus al druk bezig zijn met een opvolger, ligt dus in de rede. Wat voor opvolger het wordt, is nu duidelijker geworden dankzij een patentaanvraag.

Uit het Apple patent blijkt dat de elektronicagigant een toekomstige pen met kleur- en tastsensoren uit wil rusten. Bron Apple

Van ‘domme’ stylus naar slimme sensorpen

Waar het nu naar uitziet, is dat de Apple Pencil steeds meer niet alleen een invoerapparaat, maar ook een sensor gaat worden. Want de plannen, zoals beschreven in het door Apple aangevraagde patent, gaan behoorlijk ver. Ze maken de Apple Pencil een geavanceerd apparaat om kleine details op oppervlaktes waar te nemen en de precieze kleur op te meten.

Niet heel nieuw, wel handig

Apple diende al eerder soortgelijke patenten in voor de Apple Pen. Zo patenteerde Apple in 2015 al een textuur detecterende pen en in 2020 een kleursensor. Echt heel nieuw zijn deze patenten dus niet. Maar duidelijk is Apple wel serieus bezig met deze plannen, anders zouden ze deze patenten niet hernieuwen.

Ondertussen zijn veel artiesten en grafische ontwerpers blij met deze -mogelijke- toevoeging aan de technische mogelijkheden van Apple. Hiermee worden de mogelijkheden namelijk veel groter en kan je ook echt kunst ontwerpen, die qua kleurstelling en textuur versmelt in de omgeving. Ook kan deze gadget in technische omgevingen en bepaald wetenschappelijk onderzoek veel nut hebben.