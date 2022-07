Apple presenteert eerste eigen animatiefilm: Luck

Apple presenteert de trailer van zijn eerste lange 3D animatiefilm voor Apple TV+. Luck.

Apple heeft een exclusieve deal met Skydance Animation en het eerste resultaat daarvan is de animatiefilm Luck. Vanaf 5 augustus exclusief te streamen op Apple TV+. Vandaag onthult Apple de trailer van de film.

De film Luck gaat over Sam Greenfield, een rol van Eva Noblezada. Sam heeft het meeste pech te wereld. Dat verandert als ze een magische munt vindt waardoor alles op eens lukt. Maar een beetje pech blijft toch achter als ze munt per ongeluk door het toilet spoelt.

Via een pratende kat komt ze terecht in het Land van Geluk. Een fabriek waar alle geluks- en pech momenten in de wereld worden beheert. Op haar avontuur komt ze mythische wezens tegen, zoals de eerder genoemde pratende kat en een draak.

Land van Geluk

In het Land van Geluk loopt alles op rolletjes, totdat Sam opduikt. Het bestaande evenwicht tussen pech en geluk wordt door haar wreed verstoord en dat geeft uiteraard de nodige problemen.

Voor de stemmen strikte de studio grote namen als Whoopi Goldberg, Simon Pegg en Jane Fonda. Allemaal grote meneren en mevrouwen in Hollywood. Daar zal het niet aan liggen in ieder geval!

De film Luck is voor Apple gemaakt door Skydance Animation. Vorig jaar tekende beide partijen een deal ter waarde van honderden miljoenen dollars per jaar om exclusief voor Apple animatiefilms te gaan maken. De studio staat onder leiding van Pixar veteraan John Lasseter die ook tekende voor Toy Story en Cars. Overigens werd hij in 2018 bij Pixar buiten gezet wegens grensoverschrijdend gedrag tegenover vrouwen op de werkplek, maar dat deert Apple kennelijk niet.

Wij zijn in ieder geval benieuwd of Skydance Animation de verwachtingen waar kan maken en een topfilm aflevert. Vanaf 5 augustus te streamen via Apple TV+ dus.