Apple iPhone 14 presentatie op 7 september

Zet 7 september maar in je agenda, want Apple streeft er naar om de iPhone 14 op die dag aan de wereld te presenteren.

De iPhone 13 lag koud in de winkel of de eerste geruchten over nummer 14 werden al het internet op geslingerd. Na al die speculaties en gelekte specs is het dan waarschijnlijk op 7 september tijd voor de nieuwe iPhone 14 presentatie.

Althans dat denkt de kwaliteitspublicatie Bloomberg. Die denken met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te weten dat het op die datum zo ver is. Een belangrijke dag voor Apple, want de smartphone van het merk is goed voor de helft van de omzet. Een nieuwe versie is dan een zeer belangrijke aankondiging.

Afzwakkende verkoop

De verkoop van smartphones gaat op dit moment niet lekker. Consumenten hebben last van de inflatie en vrezen voor een recessie. Apple heeft daar echter minder last van en verkocht in het tweede kwartaal van 2022 goed en heeft ook aangegeven aan zijn leveranciers dat ze ook geen dalende vraag verwachten.

Meer nieuws

Waar een nieuwe iPhone altijd het grootste nieuws is op een Apple event (in 2021 goed voor 52,5 procent van de verkopen) komt er natuurlijk meer nieuws los naast de Apple iPhone 14. Bloomberg filosofeert alvast wat we naast een nieuwe telefoon kunnen verwachten.

Zo denken zij dat Apple aan de nieuwste Series 8 Apple Watch extra functies gaat aankondigen als een lichaamstemperatuursensor en extra functies speciaal voor vrouwelijke gebruikers. Het standaardhorloge zal lijken op de Series 7, maar een nieuw pro-model gaat zich richten op sportieve klanten met onder andere een groter scherm. Wellicht kondigt Apple ook een goedkoper model aan de Watch SE.

Naast de Apple iPhone 14 wordt op 7 september ook een nieuwe iOS, editie 16 al weer verwacht. En watchOS 9. Wellicht komt er daarnaast een aankondiging van nieuwe Macs met de nieuwste M2 processors.

Het evenement zal online worden gestreamd en geen live bijeenkomst zijn. Bloomberg meldt dat de medewerkers de afgelopen weken al flink in de weer zijn geweest met opnames. Nu nog even wachten op de officiële aankondiging.