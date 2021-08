Apple repareert gratis iPhone 12 met geluidsproblemen

Oeps, Apple heeft een foutje gemaakt met de productie van de iPhone 12 en komt nu met een aanbod om deze gratis te laten repareren.

Natuurlijk kun je niet zomaar een Apple Store binnenlopen en verklaren dat je een kapotte iPhone 12 hebt om in aanmerking te komen voor die gratis reparatie. De Amerikaanse techgigant heeft een speciale Support pagina opengesteld waar het probleem wordt omschreven. Het heeft te maken met geluidsproblemen. Klanten die dergelijke issues ervaren kunnen geheel gratis de iPhone 12 door Apple laten fixen.

Het probleem zit hem in de hardware van de toestellen. Dat kan Apple dus niet op afstand even oplossen. Volgens het techbedrijf gaat het om een kleinschalig issue met een klein percentage aan getroffen exemplaren van de iPhone 12 en 12 Pro. De smartphones zijn geproduceerd in de periode van oktober 2020 tot en met april 2021. Door dit issue kan het geluid niet goed uit de speakers van de iPhone komen. Nogal essentieel, bijvoorbeeld tijdens het hebben van een telefoongesprek.

Zoals gezegd komen alleen de iPhone 12 en 12 Pro in aanmerking voor de gratis reparatie, mochten ze met dit probleem kampen. De Apple-medewerker kan eenvoudig controleren of je toestel ook in deze periode is geproduceerd. Dus het techbedrijf voor de gek houden omdat je iPhone 12 toevallig een kapotte speaker heeft zit er niet in. Daarnaast zijn de 12 mini en Max uitgesloten van het programma.