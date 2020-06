Apple rijdt in Nederland rond met bijzonder voertuig rond

Apple Maps komt met de rondkijk-feature naar Nederland. Check hier welke steden deze maand aan de beurt zijn.

Apple laat in een blogpost weten te zijn begonnen aan het in kaart brengen van Nederland voor Apple Maps. De kaarten-service van de iPhone maker begint in het gezellige Noord-Brabant. Ook België zal deze maand voor het eerst Apple-voertuigen zien rondrijden.

Apple Maps in Nederland en België

Apple is begonnen met het in kaart brengen van Nederland en België voor Apple Maps. Uiteraard was er al een routeservice van Apple bij ons, maar nu start Steve Jobs’ nalatenschap met het implementeren van de rondkijk-functie. Deze feature is vergelijkbaar met Google Street View voor Google Maps.

In Nederland zal Noord-Brabant zoals gezegd eerst aan de beurt zijn. Nog specifieker gaat Apple de steden Best, Eindhoven, Geldrop, Nuenen, Veldhoven en Waalre vanaf de grond fotograferen. Eindhoven is met ruim 226.000 inwoners de grootste gemeente van Noord-Brabant. Het is dus geen toeval dat Apple specifiek voor de stad van Philips en PSV uitkoos. De andere genoemde steden en gemeenten liggen allemaal dicht rondom Eindhoven heen.

In België pakt het miljardenbedrijf het nog iets groter aan. Daar worden Anderlecht, Brussel centrum, Vorst, Elsene, St-Gillis en Ukkel (allemaal in Brussel) en Dilbeek, Groot Bijgaarden en Sint-Pieters-Leeuw (andere plaatsen in Vlaanderen) in kaart gebracht.

Zoals ook bij Google Maps worden kentekens van auto’s en gezichten van mensen onherkenbaar gemaakt. Vooralsnog plant Apple alleen in de vermelde plaatsen voor de maand juni grondverkenningen in. Wanneer je dan precies naar je eigen huis kunt kijken is nog niet bekend.

