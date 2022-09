Apple robot Daisy recyclet oude iPhones

De robot Daisy haalt oude iPhones uit elkaar in razend tempo. Is dit de oplossing voor de schaarste van zeldzame metalen?

Recyclen van iPhones

iPhones gaan lang mee en dat mag natuurlijk ook wel voor de prijs. Wat gebeurt er met iPhones als ze uiteindelijk toch worden weggegooid? Het antwoord: dan worden ze in nuttige onderdelen uit elkaar gepeuterd. Maak kennis met de robot Daisy, die als enige taak heeft om meer dan 200 iPhones per uur om te zetten in nuttige materialen die later weer in nieuwe mobiele telefoons kunnen worden gebruikt.

Wist je bijvoorbeeld dat er in een mobiele telefoon 30 mg goud, 340 mg zilver, 15 mg palladium en zelfs 1 milligram platina zit? Met de edelmetaalprijzen van nu komt dat neer op rond de € 3. En dan hebben we het nog niet eens over de lithium uit de batterij, kobalt en de zogenoemde zeldzame aardmetalen. Kortom letterlijk een goudmijn.

Robot Daisy

Vervelend is alleen dat het een heel priegelig werkje is om al deze waardevolle materialen uit de telefoon te halen. Dit is typisch werk waarvoor een robot beter geschikt is dan mensen. Geen wonder dus dat de Californische smartphonefabrikant gekozen heeft voor een robot om dit werkje te gaan doen. Apple heeft ook gekozen voor een robot omdat de methodes die hiervoor gebruikt werden, zoals de telefoons in stukjes versnipperen, maar een klein aantal materialen kon recyclen. De robot Daisy is in staat om negen generaties iPhones uit elkaar te houden en weet van ieder model precies waar welke componenten zitten.

Apple geeft het goede voorbeeld

De opbrengst aan materialen is inderdaad indrukwekkend. 100.000 iPhones, dit is ongeveer wat de rob in een kleine maand verwerkt, leveren per saldo bijna 2 ton aluminium, 770 kg schaars kobalt, 93 kg wolfraam, 42 kg tin, 11 kg zeldzame aardmetalen, zevenenhalf kilo zilver, bijna 2 kilo tantaal, bijna een kilo goud en een ons palladium op. Apple gebruikt deze materialen voornamelijk in nieuwe telefoons en laptops. Hoe meer van deze zeldzame metalen wij recyclen, hoe minder verwoestende mijnbouw nodig is. Hopelijk komen er ook robots om de vele miljarden oude Androidtelefoons te verwerken. Ook hier zitten de nodige waardevolle mineralen in. Als marktleider heeft Apple in ieder geval het goede voorbeeld gegeven.