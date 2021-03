Apple rolt nieuwe functie uit in Nederland en het is handig! - Apparata

Apple introduceert voor Apple Maps een nieuwe functie. En die functie kan jou in potentie veel geld schelen.

Veel mensen zien hun auto als heilige koe. Het geeft ons de vrijheid om te gaan naar waar we willen. Op een praktische en comfortabele manier. Maar in Nederland betaal je veel belasting over het bezit van je auto, denk aan de BPM bij de aankoop of de belasting op je brandstof. De Nederlandse overheid haalt nog meer geld bij je op als je af en toe het gaspedaal iets te ver indrukt. Dan komen de enveloppen met boetes vanzelf binnen. Apple gaat je daarmee helpen en rolt in Apple Maps nu hun nieuwe functie uit waarmee je flitspalen kan zien. Beter laat dan nooit.

Flitser

De functie is volgens iCulture in ieder geval toonbaar in sommige delen van Nederland. Als je gebruik maakt van Apple Maps via CarPlay of je iPhone, dan wordt je binnenkort gewaarschuwd voor flitsers. Op Apple Maps zie je dan een geel pictogrammetjes dat aangeeft dat er een flitscamera langs de weg staat. Kaarten tonen de locatie van vaste camera’s die je flitsen als je te hard voorbij scheurt of door een rood licht knalt.

Afbeelding via iCulture

Locaties

Voorheen was deze functie alleen beschikbaar in Canada, Ierland, Engeland en de Verenigde Staten. Maar in de informatie dat vandaag naar buiten is gebracht, lijkt het erop dat de nieuwe functie van Apple binnenkort in Nederland gebruikt kan worden. Op dit moment zijn er waarschuwingen gezien in de regio Haarlem in Noord- Holland. Ook in andere landen, zoals Oostenrijk melden mensen dat de flitser- functie (beperkt) beschikbaar is. Gek genoeg, de functie geeft nog steeds niet aan hoe hard je mag rijden op bepaalde wegen. Andere soortgelijke programma’s doen dat gelukkig wel.

Mobiele flitsers

Niks zo onvoorspelbaar als mobiele flitsers. Deze kunnen op elk moment, waar dan ook geplaatst worden. Apple werkt aan een nieuwe Maps functie waarmee gebruikers deze mobiele flitsers kunnen melden. Hiermee kunnen bestuurders ook gewaarschuwd worden voor deze camera’s en kan jij andere mensen helpen om een dikke prent te voorkomen.