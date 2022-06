Apple: “Samsung smartphones waren regelrechte iPhone-kopieën”

Een documentaire over Apple onthult wat de Amerikaanse techgigant echt dacht over hun Koreaanse rivalen van Samsung.

Het is dit jaar al weer 15 jaar geleden dat we voor het eerst de iPhone te zien kregen. We kennen allemaal het bijzondere verhaal van de smartphone van Apple en hoe de iPhone de telefoonwereld in een verandering begeleide. Om daar op terug te blikken, heeft de Wall Street Journal een nieuwe documentaire gemaakt over de iPhone. Er wordt gesproken met iPhone-gebruikers, mede-uitvinder van de eerste iPhone Tony Fadell en Apple marketingbaas Greg Joswiak. Uiteraard wordt er gesproken over van alles.

Rivaliteit

Eén van de segmenten gaat over de concurrentie die snel ontstond met de snelle opkomst van Android. Er werd vooral ingegaan op het feit dat Apple laat erbij was als het gaat over grote smartphones. Pas vanaf de iPhone 6 en vooral de 6 Plus wist Apple hier beter op in te spelen. Hebben andere fabrikanten, met name Android-smartphones en bijvoorbeeld Samsung, een grote impact gehad op hoe Apple hun zaken deed en doet?

“Samsung is Apple-kopie”

Joswiak geeft toe: die concurrentie begon als vervelende rivaliteit. Apple vond het begin van Samsung totaal niet innovatief. “Het was gewoon een kopie van ons idee en onze hardware, met een iets groter scherm. Daar waren we niet zo blij mee.” Het leidde bijvoorbeeld tot een rechtszaak in 2011 die Apple aanspande tegen Samsung. Apple vond dat de Koreanen hun idee kopieerde met de Galaxy-smartphonelijn. In eerste instantie won Apple die rechtszaak en moest Samsung voor zo’n 1 miljard dollar de portemonnee opentrekken. Samsung vocht echter terug en dus werd er een vermindering van dat bedrag als schikking bereikt. De concurrentie tussen Apple en Samsung is dus niet altijd even vredig geweest.

De hele minidocumentaire is terug te kijken bij Wall Street Journal.