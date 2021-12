Apple schept op met geld dat medewerkers doneren

Apple verdiende in 2020 zo’n 110 miljard dollar maar laat werknemers opdraaien voor het doneren aan goede doelen. Het kan sympathieker!

Als het één na grootste bedrijf op aarde heeft Apple natuurlijk bakken met geld. Het is niet meer dan fatsoenlijk dat het miljardenbedrijf in elk geval een deel van de ongekende winsten teruggeeft aan minderbedeelden. Dat doet het bedrijf al een decennium, maar zeker niet zomaar; medewerkers moeten eerste het harde werk doen!

Apple stimuleert doneren

Apple stimuleert het doneren van geld aan goede doelen via het Employee donation and volunteering program. In de afgelopen tien jaar was dat goed voor 725 miljoen dollar voor goede doelen, omgerekend zo’n 640 miljoen euro.

Nu is het absoluut een goed iets dat een dergelijk bedrijf doneert. De manier waarop is daarentegen een beetje pierig. Natuurlijk, ga er maar aan staan, maar misschien mogen we wat meer verwachten.

Apple betaalt namelijk 10 dollar aan een goed doel per uur dat een werknemer vrijwilligerswerk doet. De werknemers werkt dus gratis en Apple betaalt daarvoor. Als alternatief doneert Apple een dollar voor iedere dollar die een werknemers doneert.

Kortom, de volledige inspanning komt vanuit de werknemers. Dezelfde werknemers die er indirect voor zorgen dat Apple in 2020 ruim 100 miljard dollar winst maakte. Ruim 100 miljard dollar in één jaar tijd, waarvan 0,7% over een periode van tien jaar werd gedoneerd. Dat voelt een beetje karig, nietwaar?

Nogmaals, dat Apple een dergelijk initiatief neemt, is al geweldig. Iedere dollar die naar een goed doel gaat, is in principe een goed bestede dollar. Maar uiteindelijk zijn het de werknemers die ervoor betalen, eerst in manuren voor het bedrijf, dan in manuren en dollars als vrijwilliger. Dus Apple, doneren is geweldig, maar een schepje er bovenop zou niet verkeerd zijn!