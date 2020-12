Apple schopt tienduizenden games uit de App Store - Apparata

Apple is in actie gekomen en schoon schip gehouden in de App Store. Onder andere games als Assassin’s Creed zijn aangepakt.

De Amerikaanse techbedrijf Apple hanteert strenge regels voor de apps en games die aangeboden worden in de App Store. Daar is Apple niet de enige in. Ook Google doet dit met de Play Store. Dat die voorwaarden soms knap vervelend kunnen zijn mag je aan Epic Games vragen. Die weten er met Fortnite op iOS en Android alles van. Apple heeft nu 39.000 games verwijdert uit de App Store in China. Daarover bericht Reuters.

Apple games uit de App Store gehaald

De games zouden niet voldoen aan de licentieregels van de Chinese autoriteiten. Het gaat zeker niet om de minste titels. Zo horen onder andere Assassin’s Creed: Identity en NBA 2K20 tot de games die uit de store zijn geschopt. De kwestie draait om het feit hoe de appmakers verdienen aan de games. Alle games hebben gemeen dat ze geld kosten. Of dat nu gaat om een aanschafprijs of vanwege in-game aankopen.

De deadline lag op 31 december. Vandaag dus. Aan de ontwikkelaars de taak om aan de richtlijnen van China te voldoen. Anders zit een terugkeer in de App Store in China er niet meer in. Het komt vaker voor dat Apple games uit de App Store haalt. Soms op eigen initiatief, maar soms ook op al last van autoriteiten zoals nu het geval is.