Apple scoort enorm met de iPhone en Mac - Apparata

We hoeven geen medelijden te hebben met Apple als je kijkt naar de kwartaalcijfers. Ze zijn de eerste maanden van het jaar goed doorgekomen met dank aan de iPhone en Mac.

Als er één bedrijf is dat succes op succes weet te behalen, dan is dat Apple wel. Het Amerikaanse techbedrijf uit Cupertino kan succesvol terugblikken op de eerste maanden van 2021. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Apple.

Apple kwartaalcijfers

Met name de iPhone, iPad en de Mac deden het goed. Laatstgenoemde heeft een logische verklaring. Met de M1 chip heeft Apple iets unieks te bieden dat andere computerfabrikanten niet hebben. Vermoedelijk hebben een grote groep kopers gewacht op de komst van de M1 Mac om vervolgens een bestelling te plaatsen. Daarnaast werken we met z’n allen veel thuis en goede hardware is belangrijk om te hebben.

Apple kwartaalcijfers tonen een omzet van 89,6 miljard dollar. Dat is een stijging van 54 (!) procent in vergelijking met dezelfde periode, een jaar geleden. De verkopen van de Mac namen met 70 procent toe. En de verkoop van de iPad nam zelfs met 78 procent toe. De iPhone 12 is tevens een hit, al werd eerder duidelijk dat de mini geen populair model is. De andere modellen binnen de reeks maken dit echter ruimschoots goed. Niet eerder wist Apple zoveel omzet te draaien in een kwartaal zonder feestdagen.