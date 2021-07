Apple sleept een knap record binnen met de iPhone 12 - Apparata

Het is ongelofelijk, maar Apple flikt het weer en sleept met de iPhone 12 een record binnen.

Wanneer zou de wereld verzadigd zijn met iPhones? Voorlopig niet. De smartphones van het Amerikaanse techbedrijf Apple zijn niet aan te slepen. Model op model zijn een weergaloos succes. Met de iPhone 12 heeft Apple zelfs een record weten te pakken als het gaat om verkopen.

iPhone 12 record verkopen

In een tijdbestek van slechts zeven maanden heeft Apple maar liefst 100 miljoen exemplaren van de iPhone 12 verkocht. Daarmee is het de best verkopende iPhone tot nu toe. Het vorige record lag in handen van zijn voorganger, de iPhone 11. Deze smartphone had negen maanden nodig om die 100 miljoen verkopen te halen. Aldus CounterPoint Research.

Terwijl de smartphone als een iPhone 12 mini een tegenvaller is, vallen de overige varianten wel in de smaak bij consumenten. Er is keuze uit een iPhone 12, Pro en Pro Max. Dat brengt het totaal op vier varianten. Het feit dat er meerdere varianten zijn helpt natuurlijk ook mee om zo’n record te halen. Jaren geleden had je slechts twee of slechts één iPhone model.

Apple kreeg aanvankelijk te maken met verbaasde blikken toen het bedrijf de iPhone 12 lanceerde verleden jaar. Het merk was namelijk één van de eerste bedrijven die niet langer een stekker oplader meeleverde met de telefoon. Klanten geven daar blijkbaar weinig om, aldus de verkoopcijfers.