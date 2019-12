Apple sloopt deze grappige iOS-app

Spelbrekers.

Humor is bij Apple soms ver te zoeken. Als het ook maar een beetje in de buurt komt met wat hen niet funny achten is het gedaan. Eerder kon je hier op Apparata lezen over deze creatieve iPod-app op de iOS.

De app, gemaakt door onder andere ontwikkelaar Elvin Hu uit New York, simuleert het oude clickwheel van de iPod met een muziekspeler op iOS. Rewound, zoals de app heet, kwam in eerste instantie in de App Store terecht. Mede aan de hand van het wereldwijde nieuws over de applicatie werd Rewound een mega-succes.

Nu komt Apple terug op de beslissing. Rewound is verwijderd uit de App Store en het is niet langer mogelijk de app te downloaden op iOS. De makers betreuren het nieuws, maar hebben besloten niet bij de pakken neer te gaan zitten. Via een omweg willen ze Rewound toch gaan aanbieden op iOS, buiten de App Store om. Ook is er een Android-versie in de maak. De ironie!