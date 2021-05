Apple smeekte Netflix om in-app aankopen te houden - Apparata

Uit een nieuwe onthulling blijkt dat Apple wel heel graag wilde dat Netflix bleef doorgaan met in-app aankopen

Er komen steeds meer lijken uit de kast door het juridische gevecht tussen Apple en Epic Games. Uit nieuwe rechtbankdocumenten is interessante informatie naar buiten gekomen met betrekking tot Apple en Netflix. De Amerikaanse techgigant zou de streamingdienst min of meer gesmeekt hebben om te blijven doorgaan met in-app aankopen.

En met in-app aankopen bedoelen we dat je een Netflix abonnement afsluit, direct via de app op een iOS-apparaat. Apple heeft daar baat bij, omdat Netflix dan 30 procent van de inkomsten moet afdragen aan Apple. De streamingdienst is echter gestopt met deze betaalmogelijkheid. Alleen direct via de site van Netflix kun je een abbo afsluiten. Maar daar heeft Apple natuurlijk geen baat bij.

Uit intern emailverkeer blijkt dat Apple probeerde om Netflix toch over te halen. Onder andere door aan te bieden reclame te maken voor Netflix door middel van banners in de App Store. Ook opperde het techbedrijf om een Netflix abonnement te bundelen aan andere services van Apple. Niets van dit alles had een resultaat waar Apple op hoopte.

De rechtszaak van Epic en Apple is een belangrijke. Epic vecht niet alleen voor zichzelf, maar vecht ook tegen de macht die Apple heeft. Onder andere met de eis om een flink deel van de inkomsten van ontwikkelaars te vragen wanneer ze iets via een app in de App Store verkopen. (via 9to5Mac)