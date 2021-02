Apple steekt miljarden euro's in Kia voor eigen auto - Apparata

Die Apple Auto gaat er gewoon komen, vermoedelijk via een samenwerking met het Zuid-Koreaanse Kia.

Naarmate de tijd vordert komt er ook steeds meer informatie naar buiten over de Apple Car. Al jaren gonst het van de geruchten dat er een elektrische auto uit de koker van Apple zou komen, maar het bedrijf heeft dit tot op heden nooit bevestigd.

Apple en Kia

Wanneer andere partijen betrokken raken bij je project komt er vaak ook meer info naar buiten. In dat stadium begeeft Apple zich nu. Eerder gingen er al geruchten dat het Amerikaanse techbedrijf een partner heeft gevonden in Hyundai en Kia. Nu is het nieuws dat Apple een bedrag van omgerekend bijna 3 miljard euro heeft geïnvesteerd in Kia Motors om de auto tot werkelijkheid te laten komen, aldus Koreaanse media.

Apple zal de auto bijvoorbeeld tekenen, terwijl de Koreanen de verantwoordelijkheid dragen voor de productie van het voertuig. Althans, dat is de verwachting. Kia heeft een fabriek in de Verenigde Staten, waar ook de Apple Car gebouwd zou kunnen worden. Een mogelijk deal zou op 17 februari getekend kunnen worden. De eerste auto’s worden in 2024 geïntroduceerd, aldus de berichtgeving.

Het is in elk geval goed nieuws dat het project in volle vaart vooruit gaat. Apple en Kia lijken elkaar gevonden te hebben. Het is nu afwachten waar het merk precies mee komt. (via Bloomberg)