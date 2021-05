Apple stelt aangekondigde toevoeging in iOS 14.6 uit. Dit is waarom - Apparata

Apple zou binnenkort een nieuwe toevoeging in iOS 14.6 lanceren, maar stelt dit uit.

Apple brengt regelmatig updates uit voor hun besturingssysteem. Dit kan om vervelende bugs te verwijderen of de beveiliging te vergroten. Het kan ook zo zijn dat het bedrijf compleet nieuwe toepassingen in de update introduceert. En dat was Apple van plan bij iOS 14.6.

iOS 14.6 toevoeging

Deze nieuwe update zou namelijk een belangrijke wijziging krijgen. Hier wordt al maanden over gesproken en houdt de gemoederen al lang bezig. Namelijk dat er bij deze update de mogelijkheid wordt toegevoegd voor betaalde podcast. Maar in iOS 14.6 kwamen we deze functie niet tegen, hoe kan dat?

Podcasters zelf kunnen zich wel aanmelden voor de functie. Maar ook zij merkte dat het nog niet online is. Apple geeft nu zelf aan dat dit klopt en dat de functie nog niet uitgerold is. In het bericht van Apple staat dat de aankondiging van de functie goed ontvangen is en dat het bedrijf het zeker nog gaat uitrollen. Maar er waren wat problemen, zoals dat podcasters vertragingen hebben ondervonden bij het uploaden van hun content. Ook waren er problemen met de toegang bij Apple Podcast Connect.

Problemen

De problemen zijn volgens het bedrijf nu opgelost. Maar de uitrol kwam te vroeg, het bedrijf is nu van plan om dit in juni te lanceren. Bij die nieuwe update (14.7) zullen er gelijk wat andere aanpassingen gedaan worden aan het besturingssysteem.

De nieuwe functie werd een tijdje geleden aangekondigd. Podcasters krijgen de mogelijkheid om exclusieve content en andere extra’s, zoals geen reclame, aan te bieden. Hiervoor moeten mensen dus betalen. De afleveringen zelf blijven gratis, maar als je betaald kunnen fans eerder toegang krijgen. Dit is voor podcasters handig, omdat zij hier wat geld mee kunnen verdienen. Maar dat kan alleen als mensen via Apple’s Podcast- app luisteren. En dat is weer jammer.