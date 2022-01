Apple stelt lancering uit van nieuw product door grote problemen

Omdat er aanzienlijke problemen zijn bij de ontwikkelingen van een van de producten van Apple, wordt de lancering uitgesteld.

We hebben het hier over de langverwachte mixedrealityheadset. Volgens de kenners is dit de toekomst en zal het een plek krijgen in de metaverse. De headset zou dit jaar tijdens de WWDC aangekondigd worden. Eind dit jaar zou je hem dan kunnen kopen, maar door ontwikkelproblemen gaat dit langer duren.

Apple stelt lancering uit

Ook bedrijven als Apple lopen tegen problemen aan. Zij kunnen geen producten lanceren als ze niet helemaal in orde zijn. Helemaal niet als de veiligheid in het geding is. Dat is hier wel een soort van het geval. De apparaten raken namelijk snel te warm. Dit terwijl je hem natuurlijk op je hoofd draagt. Bloomberg weet dit nieuws te vertellen en zegt ook dat de bijbehorende software en het camerasysteem voor de tracking van de beweging van gebruikers voor een achterstand zouden zorgen.

Toch is de nieuwswebsite positief over de ontwikkeling en ze verwachten dat verkopers volgend jaar het product in de schappen hebben kunnen liggen. Het wordt ook wel tijd. Het bedrijf werkt al sinds 2015 aan de headset. De problemen met de oververhitting komen niet onverwacht. In een vroeg stadium van de ontwikkeling had Apple een externe processoreenheid als oplossing. Dit idee werd geschrapt, omdat een extra apparaat aan de headset als onhandig (en lelijk) gezien werd.

Vervanging iPhone

De VR- en AR apparaten zijn de toekomst volgens Apple. Ze moeten op de lange termijn de iPhones vervangen. In eerste instantie zou deze headset vooral voor een niche bedoeld zijn, om klanten kennis te laten maken met virtual- en augmented reality. Daarna worden de kinderziektes eruit gehaald en wordt het product beschikbaar gemaakt voor de massa.