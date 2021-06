Apple stopt deels met gratis TV+ - Apparata

Aan alle leuke dingen komt een einde. Dat is nu eenmaal zo. Ook aan gratis Apple TV+. Voor een deel tenminste.

Apple TV+, de streamingdienst van de Amerikaanse techgigant, is nog niet zo oud. Zaak dus voor Apple om de dienst onder de aandacht te brengen. Sinds de lancering is het zo dat je een gratis abonnement krijgt van een jaar bij aankoop van een nieuwe Watch, iPhone, iPad, Apple TV of Mac. Daar gaat het Amerikaanse techbedrijf nu deels mee stoppen.

Gratis Apple TV+

Kopers van een nieuw Apple-product krijgen niet langer een jaar gratis toegang tot de dienst. De duur van het gratis abonnement is verlaagd naar drie maanden. Overigens heb je nu nog de kans om dat jaartje gratis AppleTV+ mee te pakken. De nieuwe regel gaat pas over een paar weken, op 1 juli, in.

Het is moeilijk te zeggen of AppleTV+ nu een beetje loopt voor het Amerikaanse bedrijf of niet. Apple communiceert zelf namelijk geen cijfers over de dienst. In vergelijking met een dienst als Netflix is het een stuk goedkoper. Een abonnement kost 4,99 euro per maand. Het aanbod is echter een stuk kleiner. Bovendien moeten de Apple Original series je wel liggen.

Als je voor het eerst een abonnement afsluit van AppleTV+ mag je de dienst overigens 7 dagen gratis uitproberen. Zo kun je alsnog even aanvoelen of de dienst bij je past, of niet. (via Macrumors)