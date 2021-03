Apple stopt met verkoop van iMac Pro - Apparata

Je krijgt nog tijdelijk de kans om een iMac Pro te kopen, want de verkoop van de computer zal gestaakt worden.

Opmerkelijk nieuws vanuit de Apple Store. Als je in de digitale winkel van de Amerikaanse techgigant voor een iMac Pro gaat shoppen wacht je een melding. ‘Zolang de voorraad strekt.’, aldus het bericht naar de klanten. Inmiddels is door Apple aan meerdere media bevestigd dat de iMac Pro inderdaad gaat verdwijnen.

Het is onduidelijk of Apple de iMac Pro van een opvolger gaat voorzien nu de verkoop gaat stoppen. Dat lijkt niet zo, want anders had Apple deze wel aangekondigd. Vermoedelijk is de computer toch niet zo’n succes als het techbedrijf gehoopt had. Je kunt daarom nu nog een model uit voorraad kopen en daarna is het klaar.

Er is nog slechts één configuratie beschikbaar om te bestellen. Dit is de iMac Pro met de 3,0‑GHz 10‑core Intel Xeon W-processor (Turbo Boost tot 4,5 GHz). Je krijgt 32 GB 2666‑MHz DDR4 ECC-geheugen, de Radeon Pro Vega 56 met 8 GB HBM2-geheugen en 1 TB SSD‑opslag. Meegeleverd is de Magic Mouse 2 in Spacegrijs en een Magic Keyboard met numeriek toetsenblok in het Spacegrijs. De prijs ligt op € 5.499,10.

Twijfelaars moeten snel handelen voor als de iMac Pro verkoop echt klaar is. Op is op, want de kans is klein dat er een opvolger gaat komen. In elk geval niet met een Intel processor.