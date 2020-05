Apple Store krijgt make-over voor opening

Dit kun je verwachten als de Apple Store weer open gaat.

Toen dit jaar de Coronacrisis losbarstte gingen de Apple Stores in China op slot. In de loop van maart gingen de stores in China weer open maar sloot ongeveer elke Apple Store buiten China. Nu we zien dat de maatregelen versoepeld worden is Apple druk bezig om ook de andere stores weer te openen. Wel voert men een aantal aanpassingen door. In een brief deelde Apple de opzet van de ‘nieuwe’ Apple Store die je kunt verwachten. Wij zetten een aantal zaken op een rij.

Apple Store aangepast aan ‘nieuwe normaal’

Het ‘nieuwe normaal’ begint met 1,5 meter afstand en daar zullen de Apple Stores op aangepast zijn. Door een minimalistische inrichting wil men ervoor zorgen dat iedere medewerker en bezoeker meer dan voldoende ruimte heeft. Aan de ‘Genius Bar’ wil men, uiteraard met voldoende afstand, één-op-één service gaan bieden.

Daarnaast gaat men veel vaker en diepgaander schoonmaken tijdens de openingstijden. Er is speciale aandacht voor het diepgaand reinigen van oppervlaktes van bijvoorbeeld tafels en kassaruimtes. Ook zal men displays en drukke plaatsen doorgaand schoonmaken.

Tot slot wordt het voor bezoekers en medewerkers verplicht om een mondkapje te dragen. Apple produceert deze sinds kort zelf, dus zij biedt deze aan als bezoekers er zelf geen hebben. Verder spreekt men in de brief over andere maatregelen, zoals het meten van temperatuur en stellen van gezondheidsvragen. Of we in Nederland ook temperatuurmetingen en vragen kunnen verwachten valt te bezien. Er zijn namelijk met diverse partijen discussies over in hoeverre zoiets ingaat tegen privacywetten.

Apple Store verbetert service voor online shoppers

De telecomreus neemt ook direct de moeite om mensen die online bestellen beter van dienst te zijn in de Apple Store. Zo kun je jouw bestelling in de Store laten bezorgen en daar in een speciaal gebied ophalen en direct vragen stellen over het product.

Situatie voor Apple Stores Nederland nog onbekend

Wanneer we de veranderingen in de Nederlandse Apple Stores kunnen bekijken is nog niet bekend. Op de Nederlandse website staat alleen de vermelding dat de Stores voorlopig gesloten zijn. In de brief is echter te lezen dat men zich bij de vraag of stores open gaan laat leiden door politieke aanwijzingen en medische adviezen. Met de verruimingen die we in Nederland nu zien kan dat dus niet al te lang duren. Naar verwachting is het in ieder geval zover voordat de nieuwe iPads in de Store liggen.

Bron + Afbeelding: Apple Store Opening Letter