Apple strikt 180 miljoen kostende film met Leonardo DiCaprio

Kwaliteit kun je inslaan en dat is precies wat Apple hier doet door een film te kopen.

Goodfellas, The Departed, The Wolf of Wallstreet en meer recent, The Irishman. Stuk voor stuk pareltjes van de regisseur Martin Scorsese. The Irishman was een film geproduceerd voor Netflix en nu wil Apple Scorsese strikken om een film voor hen te maken.

Want hoe beter een streamingdienst van de grond te krijgen dan door exclusieve kwaliteit aan te bieden. Volgens Variety, The Hollywood Reporter en Deadline heeft Apple regisseur Martin Scorsese gestrikt om voor AppleTV+ de film Killers of the Flower Moon te maken. Apple zou in een vergevorderd stadium zijn met filmstudio Paramount.

Aan Killers of the Flower Moon doen onder meer acteurs Leonardo DiCaprio en Robert DeNiro mee. De film, met een budget van 180 miljoen dollar, is gebaseerd op het gelijknamige boek. Killers of the Flower Moon draait om een moordonderzoek uit 1920 in Oklahoma. De moord zou te maken hebben met corruptie en het Bureau van Onderzoek (dat later is uitgeroeid tot de FBI) is iets op het spoor.

Wanneer we de film kunnen kijken op de streamingdienst van Apple is nog niet bekend. Het is in elk geval fijn om te weten dat er weer een topper van Scorsese onderweg is met onder andere DiCaprio in de hoofdrol.