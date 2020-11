Apple test al opvouwbare iPhone (gelekt) - Apparata

Foto: iPhone 12 Pro Max

Dat Apple aan een opvouwbare iPhone werkt, dat wisten we al. Maar nu blijkt dat de techgigant zelfs al de een prototype van het toestel test.

Hoewel de opvouwbare smartphone revolutie nog niet echt is losgebarsten, komen steeds meer fabrikanten met hun eigen uitvoering. Ook Apple zou volgens geruchten bezig zijn met het testen van een opvouwbare iPhone. Wat kunnen we van de unieke vormfactor voor Apple verwachten?

Apple test opvouwbare iPhone

Apple werkt al een tijdje aan een opvouwbare iPhone. Deze zomer kwamen er bevestigende geruchten naar buiten dat het bedrijf uit Cupertino aan een vouwbare iPhone met twee schermen werkt. Daar lijkt nu wederom over gesproken te worden. EconomicDailyNews schrijft op basis van insiders dat er zelfs al een prototype is (via MacRumors).

De tests zouden worden uitgevoerd door een bedrijf genaamd Foxconn, een Taiwanees elektronicabedrijf. Die tests zijn behoorlijk rigoureus, als we de bronnen mogen geloven. Apple verwacht dat de opvouwbare iPhone 100.000 keer open en dicht moet kunnen gaan. Hetzelfde bedrijf test ook het scharnier van laptops, die doorgaans maar 20 of 30.000 keer de cyclus hoeven te doorlopen.

Voor het scherm zou Apple gekozen hebben voor een OLED of Micro-LED display technologie. Die laatste is een technologie die we nog niet in het wild tegenkomen. Dus mocht Apple daarvoor kiezen, dan kan het nog even duren voordat we de opvouwbare iPhone daadwerkelijk in handen hebben.

Tegelijkertijd hadden sommige bronnen het vorig jaar over een iPad met flexibel scherm. Die zou volgens geruchten dit jaar uitkomen, maar het ziet er niet naar uit dat ze binnen anderhalve maand nog dat product lanceren. Het zou zomaar kunnen dat de geruchten onjuist waren, of dat de coronacrisis roet in het eten heeft gegooid.

Hoe dan ook, het prototype van de opvouwbare iPhone wordt onder de loep genomen. Over een releasedatum en eventuele andere specs is nog niets bekend.