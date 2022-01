Apple Topman Tim Cook had afgelopen jaar een monstersalaris

In loondienst werken kan lucratief zijn, vraag het maar aan Apple topman Tim Cook die in 2021 een monstersalaris binnenharkte.

Apple is het meest waardevolle bedrijf ter wereld op de beurs. De topman van het bedrijf moet dan ook wel een aardig salaris ontvangen, hoor ik je denken. En dat klopt natuurlijk. Tim Cook is nu tien jaar CEO en hij heeft het afgelopen jaar bijna 100 miljoen dollar verdiend. Niet gek voor een werknemer!

Topman Apple krijgt monstersalaris

Dit is ongeveer 88,5 miljoen euro. Dit heeft hij op zijn bankrekening kunnen bijschrijven in 2021. Echter, het grootste gedeelte van dit bedrag is uitgekeerd in aandelen. Zijn basissalaris is al jaren 3 miljoen dollar per jaar. Hij kreeg in 2021 extra veel aandelen, omdat hij het bedrijf tien jaar leidde. In vergelijking: in 2020 kreeg hij nog een ‘schamele’ beloning van 15 miljoen dollar. Het afgelopen jaar was dus een goed jaar voor Cook.

Naast de eerder genoemde 3 miljoen dollar, kreeg hij 12 miljoen dollar omdat het bedrijf de doelen heeft behaald voor omzet en operationele winst. Daarnaast kreeg hij nog aandelen die 82 miljoen dollar waard zijn. Die kunnen dus ook nog verder stijgen, of dalen. Deze aandelen mag hij niet direct verkopen. Van alle aandelen die hij het afgelopen jaar heeft ontvangen, mag hij er 5 miljoen verkopen. Dit komt op een bedrag uit van meer dan 750 miljoen dollar.

Andere kosten

De topman van Apple moet goed beveiligd worden. Daarvoor werd in 2021 1,4 miljoen dollar uitgetrokken. In dit bedrag zit ook het gebruik van privévliegtuigen. Cook moet van het bestuur ook deze vliegtuigen gebruiken als hij niet werkt. Als je dat bedenkt, dan valt het bedrag wel mee. Of hij vliegt gewoon weinig, dat kan ook.